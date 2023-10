Impactados por el discurso agresivo, ruidoso y con olor a pólvora de Trump, no son pocos los bolivianos que afirman que un outsider sería la mejor opción para enfrentar al MAS en las elecciones de 2025. No sólo me refiero a mis amigos del sauna, que bajo efectos del eucalipto y el excesivo calor, postulan ideas similares a las de los señores alemanes de History Channel, sino también a ciudadanos que incluso llegaron a votar a favor del partido de gobierno en sus primeras gestiones.