Pacheco administró más de Bs 800 millones y se activa una auditoría

Pacheco, quien fue secretario de Salud en el gabinete del gobernador Luis Fernando Camacho, es investigado por un audio en el que se le escucha pedir cuentas a uno de sus allegados por supuestas adquisiciones. El exfuncionario, quien dejó el cargo, tres días antes del escándalo llamado ‘narco-audios’, no negó la autenticidad del registro y lo atribuyó a gente “malintencionada”. Reconoció que tiene empresas vinculadas con la provisión de insumos médicos. “Vos me tenías que traer aquí Bs 50.000 o 40.000, no puedes traer, claro, y si me traes Bs 20.000 me tienes que justificar. No me puede decir la empresa que le vendió barbijos no tuvo llegada, 80.000 empresas venden barbijos”, se escucha en ese audio.