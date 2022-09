Pacheco desaparece y la Fiscalía asegura que hay más denuncias

No se presentó. Fernando Pacheco, el exsecretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, ayer no acudió a la Fiscalía para entregar sus descargos ante la acusación que formuló la Gobernación de Santa Cruz por el caso “audio-coimas”.



Además, según el fiscal Roger Mariaca, existe otra denuncia que fue planteada “por un empresario” al que no identificó. A esto se suma la documentación que el Ministerio Público secuestro de su oficina tras la primera denuncia que formuló la Gobernación de Santa Cruz y a la que se adscribió la bancada del MAS en la Asamblea Departamental.



Mariaca informó que por la inasistencia de Pacheco se puso en marcha una orden de aprehensión en su contra. La Policía se movilizó ayer para dar con su paradero.



El caso tiene que ver con un registro de audio en el que presuntamente se evidencia el cobro de una coima por compras menores de barbijos, medicamentos y respiradores en el gobierno departamental.



En el audio filtrado que supuestamente involucra a Pacheco se escucha a una persona pedir desde Bs 20.000 hasta Bs 50.000 por una supuesta coima que viabilice las compras menores de productos, destinados a los centros hospitalarios.



Antes de desaparecer, el aludido negó las acusaciones y señaló ser el principal interesado en esclarecer esta situación. Además, aseguró que su gestión en la Gobernación “fue intachable”. La demanda contra él se hizo una semana después de que renunciara al cargo alegando motivos personales para dedicarse a mejorar su formación profesional; además, Pacheco tiene empresas de insumos médicos.



Su abogado, Eduardo Arias, dijo que desconoce del paradero de su cliente y que se encuentra preocupado por él, puesto que no se presentó esta tarde a declarar y ni su familia sabe dónde está.



Según el jurista, perdió contacto con Pacheco desde la tarde de ayer, cuando el sindicado llegó de manera voluntaria a la Fiscalía a pedir información sobre los allanamientos que realizaron en la Gobernación y en su vivienda.



“Quiero que me devuelvan a mi hijo, así como les he entregado. Ustedes, un año y medio lo han tenido a mi hijo (en la función pública). ¡Devuélvanmelo!”, manifestó Yolanda Rojas, madre de Fernando Pacheco.