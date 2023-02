Pacientes relatan lo duro de padecer dengue con la red de salud saturada

Carola Choque empezó a sentir dolores musculares y a tener sueño. Señala que poco a poco sintió que todas las articulaciones le dolían como si hubiera hecho ejercicio, por lo que acudió a automedicarse con paracetamol. Su cuadro no fue mejorando y poco a poco fue aumentando el malestar a tal punto que el dolor en los ojos era tan intenso que era imposible mantenerlos abiertos. “Era como que estuvieran sueltos y al mínimo movimiento se saldrían. No soporté más y me fui a una consulta médica y de inmediato me diagnosticaron como dengue”, señala.