Pacto nacional

En la medida en que los problemas ponen en riesgo la gobernabilidad y todo parece indicar que no hay una luz al final del túnel, deben hacerse los esfuerzos que sean necesarios para buscar un gran acuerdo nacional entre todos los actores políticos. Luis Arce prometió no solo una reconciliación nacional sino también gobernar para todos los bolivianos, y corregir los errores del pasado inmediato e imponer un nuevo estilo de hacer política. Esas declaraciones fueron cuando asumió el cargo y los ciudadanos esperaban una actitud constructiva, abierta y concertadora para resolver los grandes problemas nacionales.

Sin embargo, estamos en la recta final de su mandato y no existe ninguna señal de honrar ese compromiso, pese a que los problemas no disminuyeron sino más bien aumentaron. El fracaso de la preselección y elección de las principales autoridades judiciales, del censo de población y vivienda, la redistribución de escaños, el pacto fiscal, los sistemáticos avasallamientos de tierras, etc., son hechos que vienen a complejizar el panorama político nacional. La habilitación o inhabilitación de Evo Morales, quien se queda con la sigla azul y la candidatura presidencial para el 2025, se ha convertido en un verdadero pandemónium que ha trascendido el plano partidario.