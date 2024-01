Padrón de contribuyentes del SIN creció 4,2% en los últimos 3 años

Rómulo no quiere saber de impuestos. Acaba de inactivar su Número de Identificación Tributaria (NIT) unipersonal, luego de tres años de pagar multas por más de Bs 8.000 al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). “Eso no es nada, he visto gente que ha pagado multas de 20, hasta 50 mil bolivianos”, le expresó un ‘tramitador’ que vive de hacer diligencias, cerca de las oficinas del SIN, en la calle Sucre, en la ciudad de Santa Cruz.