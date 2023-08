País: 198 años …

… y mira cómo estamos.



Sin ganas de seguir el “discurso oficial” que nos impele y auto obliga a ejercitar loas de la maravilla de país que tenemos. No, esta vez voy a jugar a eso; quiero dejar claro que vos, país no sos una costumbre ni solo un afecto, sino que sos el sitio, el lugar, la casa en el que vivimos y que hoy nos preocupa, un poco o mucho más que antes, porque no venimos bien

Y lógicamente tenemos que argumentar y ahí vamos:

La democracia, en todos sus niveles e instancias está amenazada y las garantías ciudadanas avasalladas; el Estado de derecho esta atropellado y los ciudadanos ven y sienten como los juzgados, las fiscalías y, finalmente las policías sustituyen a los militares de las dictaduras a las que supimos derrotar a fuerza de resistencia y protestas; resistencia y protestas que no enervan al poder que usó a la democracia para llegar donde llegó, pero en la práctica asume un comportamiento iliberal, es decir, usa los mecanismos de apariencia democrática y características dictatoriales o al menos autoritarias para obtener el control absoluto del poder

Pruebas hay por montones, las selecciones de candidatos a las altas cortes judiciales son una constatación de aquello; se ha tejido un entramado violatorio de tiempos y mecanismos de acción y actuación que terminara dañando aún más al maltrecho sistema judicial; eso, si lo logran, solo quitara credibilidad y seriedad a la administración de justicia, fundamental institución para vivir democracia plena; más iliberalismo (apariencia democrática) solo daña a la democracia e institucionalidad

Hay que recuperar el Estado para recuperar el país, decimos en cuanta palestra tenemos la posibilidad de hablar o escribir y parece una tarea muy difícil y casi imposible pero no importa porque hay que hacerlo; hay que pelearla, porque, además, todas las otras actividades claves del país están muy mal. Veamos economía, aunque en el gobierno “se tallen” dándonos cifras de mejoramiento, somos uno de los 4 países con peor desempeño económico en Latinoamérica, no tenemos reservas (RIN), es decir no hay plata, no hay gas de sobra y no tendremos a 1 de los 2 únicos clientes que nos lo compraban… de manera que va a entrar menos plata y, como tampoco hay crudo para hacer combustible y hay que traerlo de afuera y ya sabemos cómo se juega con los precios del mismo… ahora nos dicen que va a llegar más barato, pero ese discurso lo escuchamos siempre y, como sabemos que no es verdad, preguntamos, si ahora lo traen a ese precio, porque antes no lo trajeron así de baratos, considerando que la invasión rusa solo subió los precios por un par de meses y las respuestas son pobres. Y las calidades de los combustibles importados son un problema que enerva a los países vecinos, donde van nuestros transportistas, llevando las exportaciones nacionales; esto está mal y no parece que vaya a arreglarse, aun cuando el discurso presidencial será en sentido contrario y nos van a hablar de las políticas de industrialización y sustitución de exportaciones y nos dibujarán un país de maravillas, cuando lo cierto es que no hay nada de eso.

Hay litio, dicen… y apuestan a ello y, en ese discurso habría que recordar al poeta guerrillero Benjo Cruz, cuando decía que seguimos preguntando por el futuro que jamás empieza, porque lo que hacemos con el litio es arañar la superficie sin nada definitivo, mientras nuestros vecinos del triángulo del mineral están mucho más adelantados con nosotros que ni siquiera tenemos certificación real de reservas y tampoco conocemos sus cualidades… mucho hablar y nada hacer no son buenas formulas.

Todo esto pasa mientras en el Oriente empresarios grandes, pequeños y medianos, del agro, de la pecuaria son ninguneados porque ese modelo de desarrollo es capitalista. ¿Qué hay una apertura? Si, menos mal; el desesperado se agarra de las espinas ideológicas y ahí se vio a los empresarios cruceños sentados con Arce (un rato, parece que estaba muy apurado planeando una entrega de un grifo de agua o de tirar una tinaja con chicha inaugurando alguna cosa sin importancia de reactivación económica, pero eso es lo que a él le agrada, como a Morales)

Entonces, la apertura es una posibilidad, pero del dicho al hecho hay largo trecho… es de esperarse que lleguen a algo, porque vos, país, no tenés el tiempo a tu favor, ya vienen las pre elecciones y probablemente entre las 2 fracciones masistas, terminen destruyéndose entre ellos y dañándote más aun, aunque no destruyéndote; esa posibilidad es nula porque los países no se cierran ni se acaban… son sus gentes las que sufren y se van y migran a otros lugares a tratar de empezar o al menos a sobrevivir, mira lo que pasa con los venezolanos buenos, con los cubanos decentes, con los nicaragüenses con esperanzas… y me refiero a ellos porque ellos, como nosotros, como vos, país, son parte de ese experimento fracasado que se llama Socialismo SXXI, que tiene hundida a su población en la miseria, ese es un futuro complicado.

6 de agosto, 198 años de vida republicana… harto, ¿no?

Y es imposible no referirse a lo que está pasando ahora con el uruguayo, paraguayo, boliviano, de apellido Marset… nadie cree ya en pajaritos preñados a estas alturas de los acontecimientos.

Sean serios; no sirve de nada que entre el Gobierno (no ministerios, ministros, sino gobiernos) anterior y el actual se echen la culpa y se acusen de protección, cuando en uno le hicieron los papeles nacionales y en el otro, le permitieron “esconderse a plena luz del día mientras jugaba fútbol” y traficaba lo que quería; sean serios, la presión de paraguayos y uruguayos por más de 10 meses, hizo que se active la captura. Ya no sirve de nada esconder que se movía por todo lado, que tenía “boutiques” de pilotos en hangares en el trompillo, muy cerca de la FELCN y que traficó toneladas de cocaína; es grosero ver el video/audio donde agradece al comandante FELCN por “avisarle” del operativo; eso no pasa en ese submundo, eso es grotesco, eso busca desviar la atención de quien de verdad lo puede haber hecho. Estamos en problemas porque así lo detengan o maten entre este sábado y domingo, cuando se lea esta nota, lo cierto es que, vos, país, estas cada vez más desprestigiado…

Si algo le faltaba a estos 198 años, era este golpe de realidad… este vergonzoso hecho que pinta de cuerpo entero la decadencia del esquema que nos gobierna… miremos para donde miremos, es claro que esto está mal y no hay como arreglarlo.