País asfixiante

Días de malsano humo vivimos en el oriente boliviano, al extremo que se aconseja volver a los barbijos, como en tiempos de la peste china, porque la visión de los habitantes se nubla y la respiración sufre cuando los vientos del norte se imponen. A este paso nuestra ciudad se va a comparar con las cámaras de Auschwitz. No sabemos cómo hacían antes nuestros abuelos y bisabuelos cuando se incendiaban los montes y sus pastizales, si no existían bomberos ni aviones que lanzaran agua sobre las llamas. Cuando en pleno siglo XXI se habla de más de 10 millones de hectáreas quemadas en un año (7 millones en Santa Cruz), quiere decir que, en el siglo XIX, sin socorro de ninguna naturaleza, el fuego se habría devorado todo, hasta los pueblos.​

¿Por qué no sucedió? Simplemente porque los chaqueos se hacían en el momento apropiado y por agricultores que conocían el oficio. El camba sabía que todo tenía su tiempo. No como ahora, que, con los premios políticos que el gobierno otorga a los “interculturales”, quemar los bosques es, aparentemente, la contraparte del trato. No existe recompensa más barata para las autoridades masistas que obsequiar las tierras cruceñas a sus partidarios para que hagan lo que quieran con ellas. Ganan por partida doble: lealtad de los beneficiados y colonización de esta tierra tan ambicionada.