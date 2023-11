Pan, agua… y democracia

El pasado 22 de octubre los electores argentinos tenían las tres opciones y solamente podían elegir una de ellas. No creo que todos los votantes de Milei hayan repudiado los planes sociales o que los de Massa no hayan ponderado la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, sólo tenían que elegir una opción; y así lo hicieron.

Hace 70 años el premio Nobel de economía Kenneth Arrow demostró que la regla de la mayoría no funcionaba cuando las personas tenían más de una preferencia para dar el mejor resultado. La alta polarización que vemos actualmente hace que usualmente tengamos dos opciones extremas y tal vez una intermedia, poniéndonos al final en la disyuntiva de elegir o “pan” o “agua”, no ambos.

Lo propio pasa con los elegidos. Por ejemplo, el 55% que votó por el oficialismo en 2020 no necesariamente estaba de acuerdo con todo el programa propuesto; y viceversa: quienes no lo votaron tampoco desdeñaban los resultados de los años previos.

Creo que sería útil que los gobernantes tomen en cuenta que lideran un país, no una parte de éste y que dentro de sus planes incluyan iniciativas de los otros frentes que también tuvieron apoyo. Lo propio pasa con la oposición: debe recordar que un porcentaje importante no está de acuerdo con sus ideas. Oficialismos y oposiciones en los países que no lleguen a acuerdos no contribuyen a una buena democracia; la estorban.