Pan para hoy, hambre para mañana…

Con relación al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), conviene reiterar algo que nunca me cansaré de repetir -no hay peor mentira que un promedio- como lo he demostrado tantas veces con ejemplos (“con chuis”, como dirían los paceños); un promedio no refleja lo que pasa con la mayoría de la gente en cuanto a tenencia de dinero, posesión de bienes o acceso a servicios.