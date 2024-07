Pandillas, un problema que crece

No es la primera vez ni podría ser la última que estalla la violencia entre pandillas que han proliferado en una cada vez más poblada y extendida ciudad que carece de los controles necesarios por fuerzas policiales para garantizar el orden y la seguridad ciudadana, aunque sus mandos sostienen lo contrario. Los pandilleros son considerados delincuentes potenciales. Si no son corregidos y reorientados para enderezar el rumbo de su existencia antes de que sea tarde, un nuevo mal paso los convertirá en criminales. Como los ‘macheteros’ de la zona sur. Frente a este agudo y complejo problema social que nos debe sacudir como comunidad, no es admisible mirar hacia otro lado o cruzarse de brazos.