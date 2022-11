Para 2023 prevén caída de precios de alimentos que Bolivia exporta

La soya cae cerca del 2% en el grueso de sus posiciones, con bajas de más de $us 10 de noviembre (2022) a julio (2023). El grano cotizó por debajo de los $us 530 la tonelada. Por su parte, los derivados operaron en terreno mixto, con una subida de $us 12,12 ($us 1.677,40) el aceite y una leve baja de $us 0,44 ($us 1.531) la harina.