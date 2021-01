Para el Vicecanciller “el desafío es conseguir que las vacunas lleguen hasta fin de junio”

Escucha esta nota aquí

La carrera por conseguir vacunas es vertiginosa, casi como los nuevos contagios de coronavirus. El vicecanciller cuenta cómo fueron las negociaciones y otros detalles.

_¿En qué punto nos encontramos hoy con la adquisición de vacunas contra el Covid-19?

Con la vacuna Sputnik V ya hemos llegado a suscribir un contrato. Tiene una previsión de compra de 5,2 millones de vacunas, que sirven para inmunizar a 2,6 millones de personas. El contrato se ha suscrito con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) que son los dueños de la patente. El primer envío de 6.000 unidades se va a hacer a fin de mes, este es un pequeño lote, luego se recibirían 1,7 millones de dosis hasta finalizar marzo, en abril otra vez tendríamos un envío de 1,7 millones de dosis y en mayo otro 1.7 millones de dosis, completando la cantidad de 5.2 millones. Las primeras vacunas serán empleadas a las personas de mayor riesgo, es decir a enfermeras, médicos, personal de salud que tienen directamente contacto con los enfermos de Covid-19 en los distintos centros de salud y luego, según el plan que ha desarrollado el ministerio de Salud, se va a ir atendiendo según la vulnerabilidad de la población.

- Respecto al nuevo lote comprado de vacunas AstraZeneca-Oxford, ¿es similar o hay cambios?

El Instituto Serum (India) se ha comprometido a hacer la entrega del primer millón de dosis en abril de este año, los demás lotes de vacunas van a ir llegando hasta finalizar junio. Los 5 millones de dosis adquiridas (a Serum) sirven para inocular a 2.5 millones de compatriotas. Fue una gestión intensa. Más de la mitad de estas dosis se están adquiriendo a precio de costo y el resto a precio regular, mientras dure la emergencia. Incluye también la entrega de las vacunas en La Paz, a diferencia del otro contrato. También incluye la cláusula de confidencialidad y esta será durante tres años. Luego se pueden hacer públicos los contratos.

- ¿Se puede conocer el precio?

No, no podemos, lo que sí el precio negociado es muy similar a lo que vimos en otros países.

-Lo que se conoce en el mundo, tras un descuido de una altísima autoridad belga que publicó en su tuiter, luego borró, es que la Sputnik cuesta 9,5 dólares y la AstraZeneka 3.7 dólares.

Son muy parecidos. Pero no puedo darle esa información.

- ¿Cómo se prepara un avión para ir a buscar las vacunas?, ¿con qué avión y quiénes harán el viaje?

El acondicionamiento de los medios de transporte es importante porque no se puede romper la cadena de frío; estamos haciendo contactos con DHL, que son los que ha recomendado el fabricante.

¿Cuándo se sabría en qué medio se va a transportar la vacuna?

Lo sabremos esta próxima semana. Se nos ha confirmado que el primer lote de 6.000 vacunas estaría disponible en fábrica entre el 25 y el 31 de enero.

- ¿Cómo será la logística de distribución en el territorio nacional?

Se van a entregar a las gobernaciones, según la cantidad de casos y de habitantes de cada departamento. Todo eso está en el plan de vacunación desarrollado por el Ministerio de Salud.

- Ha salido la nueva versión de la vacuna Sputnik light, que requiere la aplicación de una sola dosis, ¿Hay posibilidades en Bolivia de negociar con esta vacuna?

La vacuna que ha terminado la tercera fase de pruebas es la Sputnik V, si bien hemos tomado conocimiento de que la empresa rusa se ha propuesto poder desarrollar la Sputnik light, va a tener una eficiencia menor, hay incertidumbre todavía, seguramente cuando esté disponible vamos a poder hacer intercambios y ver los costos.

Debemos saber cuál es el grado de eficacia que tienen, porque ese es un tema muy importante al negociar. El tema de las vacunas la Sputnik V tiene el 91,4% de eficacia, es decir el 91,4 de las personas que se inoculan con esta vacuna desarrollan anticuerpos. Si es aceptable y pasa las distintas fases, seguramente las vamos a tener mediante intercambios.

La prioridad ahora es trabajar con productos que ya estén probados, que ya tengan el grado de eficacia suficiente como para poder dar a nuestra población con la mayor confianza posible. En este momento la prioridad es conseguir la mayor cantidad de dosis en ese primer semestre.

- Hay mucha susceptibilidad respecto a la vacuna Sputnik V. Dicen que no fue aprobada por ninguna revista científica, que en Bolivia no fue probada, etc.

Es la primera vacuna registrada en el mundo. Son los primeros que han registrado la patente. Los ensayos clínicos se han realizado sobre 40.000 voluntarios.

Tiene una eficacia del 91,4%. Nosotros hemos homologado los estudios que han hecho otros países. Tenemos una emergencia y no estamos con tiempo ni con la capacidad de comenzar a hacer pruebas con voluntarios en Bolivia para aprobar el registro sanitario de otra forma que no sea la homologación. Hemos recibido todos los detalles de los estudios realizados principalmente en Rusia, además de otros. Se han hecho ensayos clínicos en Emiratos árabes, India, Bielorrusia, etc. Si nos pondríamos a medir la eficacia ahora, nos vacunaríamos en 2022.

Esta homologación ha sido suficiente para poder determinar que la fase III ha sido aprobada. En este momento todos los países están haciendo lo mismo, es parte de una campaña de desinformación querer decir que no es una vacuna aprobada. Ahora tenemos la obligación de poder proveer a nuestra población de estas vacunas.

Creo que la vacuna rusa es una de las que más ha avanzado y por otro lado existen ya solicitudes de más de 1.200 millones de dosis en más de 50 países que requieren estas vacunas. Hemos logrado estar priorizados entre estos 50 países que han solicitado las vacunas porque hemos empezado las gestiones muy tarde. Hemos empezado de foja cero. Recién hace dos meses hemos retomado el tema, no existía ningún avance.

- Sin embargo las autoridades del anterior gobierno de transición han reiterado que todos los trámites estaban listos y que faltaba que solo firme el presidente.

Lo único que han hecho es mandar una nota a la embajada de Rusia y la embajada les respondió con el acuerdo de confidencialidad. Antes de sentarse a negociar, conocer el precio y las características de la vacuna, Rusia y las demás farmacéuticas siguen un acuerdo de confidencialidad, ahí terminó la gestión del anterior gobierno. Es decir, no suscribieron el acuerdo de confidencialidad, ni iniciaron negociaciones, nada.

Hablan de que se habrían reservado 3.5 millones de vacunas de la farmacéutica Sinovac, incluso la propia ministra Roca, en su informe, cuando dice que ha hecho gestiones, habla que han hecho reservas por esa cantidad de vacunas. Lo que han hecho es pedir esa cantidad de vacunas a una empresa intermediaria instalada en Bolivia que no tiene contrato de representación ni tiene disponibilidad de vacunas por parte de Sinovac.

Sinovac ha sido muy enfático al decir que no conoce a la empresa a la que la ministra le habría pedido las 3,5 millones de dosis y esta empresa habla también de una empresa china que supuestamente tendría la representación de Sinovac. El propio embajador chino lo ha manifestado esta semana, tampoco tiene representación esta empresa. Entonces han pedido 3,5 millones de vacunas a una empresa que no tiene posibilidad de proveer vacunas.

-Sostienen que hubo avances respecto a Covax, donde Bolivia fue elegida para participar y lograr un lote de vacunas gratuitas...

-Ese es otro tema. Covax viene de la alianza Gavi, es un mecanismo multilateral mediante el cual los países menos desarrollados tienen acceso a las vacunas igual que los desarrollados. Lo que hizo el gobierno anterior ha sido consultar si Bolivia es elegible para la subvención o no a lo que Covax ha contestado que sí, que al tener un PIB per cápita de menos de $us 4.000 ahí entonces no hay ninguna gestión.

Pero Covax nos exige compromisos, por ejemplo, pagar los costos relacionados a la logística, transporte, personal profesional, etc. Eso no lo hizo el anterior gobierno. Hemos terminado la anterior semana de completar todos los requisitos que exige Covax para que se nos pueda subvencionar vacunas. El 28 de enero vamos a tener una reunión del Covax. Todavía no se han cerrado contratos del mecanismo Covax, sin embargo, existe el compromiso que en este primer semestre deberían darnos vacunas para el 20% de la población.

- Existen propuestas de candidatos, municipios o Gobernaciones de comprar vacunas para inocular en forma inmediata. ¿Qué puede decir el gobierno?

Que no se dejen sorprender por empresas que no tienen la representación de las vacunas. Hubo alguna confusión de empresas que no representan a ningún fabricante y que han estado ofreciendo a gobiernos municipales y a gobernaciones, dosis de vacunas.

En Bolivia no existe ningún registro sanitario, ni se ha iniciado siquiera ningún trámite por parte de algún importador privado de vacunas anticovid.

Las empresas farmacéuticas prefieren venderles a los gobiernos, tampoco existe disponibilidad en el mercado. Todos estamos corriendo detrás de las vacunas. A nosotros, como Estado, se nos está dificultando conseguir dosis de vacunas porque las negociaciones han empezado bastante tarde. Veo muy difícil que una gobernación, que tiene un poder de negociación muy bajo por la cantidad de dosis que va a comprar, pueda logar que se prioricen las vacunas ante otros países que su demanda es muy superior.

Algunas empresas farmacéuticas están vendiendo a privados, pero para ser entregadas en 2022.

- Bolivia conseguiría unas 12 millones de dosis, para vacunar a 6 millones de personas, pero son aproximadamente, 7,5 millones de bolivianos los mayores de 18 años (población vacunable) ¿Con este nuevo lote se cierran las compras? ¿O están negociando con otras farmacéuticas?

En el caso de las vacunas Sputnik V el contrato está abierto. Hemos hecho una reserva de vacunas que tenemos que confirmar en los próximos meses para que sean entregadas en junio. En caso de que falte una cantidad de vacunas tenemos esa previsión. Esa pre reserva se tiene que confirmar con 45 días de anticipación.

- ¿Cuánto invirtió Bolivia con estas compras de vacunas?

No podemos revelar costos, ni parciales ni totales.

- La decisión de Luis Arce de vacunarse, ¿es una cuestión personal o de todo el gabinete?

Existe una campaña de desinformación respecto a la eficacia de esta vacuna y es una decisión que ha tomado él para darle confianza a la población boliviana. Ha habido políticos que han desafiado a que se ponga la vacuna, en plan de transparencia él va a ser uno de los primeros en vacunarse, al igual que el vicepresidente David Choquehuanca.

-¿Usted se vacunará también?

- Espero tener la suerte, pero hay que priorizar para los que están en la primera línea, quienes están tratando con pacientes Covid.

- ¿Tiene Bolivia la capacidad de vacunar a tanta gente en tan poco tiempo?

Se tiene un plan de vacunación donde intervienen todos los niveles del Estado, no solo el nivel central. Se está coordinando en ese plan para garantizar que se haga la vacunación. Estas vacunas requieren de una cadena de frío de 2 a 8 grados y eso facilita el transporte y la conservación de las mismas. Tal vez la vacunación lleve un poco más de tiempo, pero sí debemos tener la disponibilidad de las vacunas gratuitas para toda la población, para junio de este año.