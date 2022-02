Para enamorar: recetas que debes probar

Llegó la época más romántica del año, San Valentín, y en este tipo de celebraciones siempre nos viene la misma pregunta en la cabeza: ¿ir a un restaurante o preparar una comida en casa? Los detalles a mano son siempre más especiales, es por eso que hoy te compartimos una serie de ideas y deliciosas recetas para que saques tu lado más ‘tierno’ y sorprendas a esa persona especial.

Pastelito de crema y frutillas

Frutillas

1 kg de frutillas 3

100 gramos de azúcar

Crema batida

230 ml de crema de leche

2 cucharadas de azúcar glass

1 cucharadita de esencia de vainilla

Bizcocho

455 gramos de harina 000

3 cucharadas de azúcar

1 ½ cucharada de polvo de hornear

3/4 cucharadas de sal

168 gramos de mantequilla sin sal

236 ml de leche

60 ml de crema de leche

1 ½ cucharadita de vainilla

Preparación

Cortar los tallos de las fresas y desechar. Cortar las frutillas por la mitad y luego en cuartos o en rodajas gruesas. Colocar las frutillas cortadas en un tazón grande y espolvorear con azúcar. Comenzar con la mitad del azúcar y luego el restante. Revolver suavemente las fresas hasta que estén todas cubiertas con un poco de azúcar. Reposar 20 minutos y machacar algunas, no todas. Para preparar los bizcochos, mezclar en un bol todos los ingredientes secos. Agregar la mantequilla cortada en trozos y mezclar con los dedos o un cortador, hasta formar pequeñas migas. Mezclar los ingredientes líquidos y agregarlos a la mezcla anterior de a poco. Comenzar a amasar hasta formar una pasta ligeramente pegajosa pero no húmeda. Si hace falta agregar un poco de harina. Con ayuda de un rodillo o con las manos formar un cuadrado con la masa y dejar reposar 20 minutos sobre una bandeja para hornear cubierto con papel film. Cortar la masa en 9 pedazos cuadrados o redondos y hornear a 200 C durante 18 minutos o hasta que luzcan ligeramente dorados.

Mientras la masa se hornea, prepara el chantilly combinando todos los ingredientes bien fríos y bate a velocidad alta durante 6-7 minutos o hasta que la crema doble su volumen y espese. Para el armado, una vez estén fríos los bizcochos cortar por la mitad y rellenar con crema y un poco de frutillas. Decorar por encima con más crema y frutillas.

MINI CHEESECAKES

Para la base

150 gramos de galletas maría

60 gramos de mantequilla derretida

Para el relleno de queso

300 gramos queso crema

100 gramos de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharada de zumo de limón

14 gramos de harina común

185 gramos nata agria

Preparación

En un procesador o licuadora, triturar las galletas hasta obtener un polvo fino. Verter en un bol y añadir la mantequilla derretida. Mezclar bien. Dividir la masa en moldes individuales de cupcake o en este caso, de silicona en forma de corazón. Con una cucharita, presionar las galletas firmemente. Reservar.

OTRAS IDEAS

DESAYUNO EN LA CAMA

Un detalle muy especial para aquellas parejas que viven juntos. No hace falta ser un experto para preparar un rico desayuno, mientras más sencillo mejor. La verdadera clave está en la organización y decoración; utiliza los ingredientes favoritos de tu pareja para preparar una receta y agrega toque ‘romántico’, utilizando cortadores u otros artículos para darle forma a tu comida.

FRUTILLAS BAÑADAS EN CHOCOLATE

Otra idea muy fácil e igual de hermosa es preparar frutillas bañadas en chocolate. Lava y desinfecta tus frutillas con un poco de vinagre, sécalas y báñalas en el chocolate de tu preferencia. Recuerda que puedes usar colorante en gel alimenticio para teñir el chocolate blanco de tu color preferido.

CENA ROMÁNTICA

Una cena a la luz de las velas es un detalle romántico que nunca pasará de moda. La comida que prepares puede ser tan fácil o difícil como tu lo decidas, opciones hay muchas. En la página siguiente te compartimos una receta clásica de filete miñón con salsa de champiñones, pero si quieres algo más fácil prepara esta tierna pizza en forma de corazón, la receta esta en nuestra página Web.