Para la Fiscalía grupo armado que atacó Las Londras no es una organización criminal

Hoy se cumplen 11 meses del secuestro y tortura a periodistas, trabajadores y policías en el predio Las Londras, municipio de Guarayos. Hasta la fecha no se hizo justicia, ya que dos detenidos fueron liberados y beneficiados con arresto domiciliario pues el juez no los halló peligrosos, pese a que las imágenes muestran que actuaron armados y encapuchados.

Casi un año después, la defensa de las víctimas lamentó que no se cumpla con los mandamientos de apremio contra los imputados. Además se identificó a casi 30 personas que debían de ser llamadas como testigos, pero la Fiscalía no emitió las citaciones.

La Policía sigue realizando vigilancia en Las Londras, pero los agentes no tienen autorización para actuar y desalojar o detener a los integrantes del grupo de avasalladores. Policías que pidieron reserva de sus nombres afirmaron que están cansados de permanecer en el lugar en esas condiciones, soportando inclemencias del tiempo y sin condiciones, solo como vigilantes y sin posibilidades de desalojar a los invasores de tierras.

Los policías, periodistas y obreros fueron liberados después de más de 7 horas de secuestro y torturas. Los encapuchados los hicieron firmar un documento en el que se comprometían a no regresar jamás por el lugar y que ellos se quedarían de dueños de los predios para siempre.

En febrero de este año es detenido en Santa Cruz Paulino Camacho Vedia, oportunidad cuando emprendió a cabezazos a agentes de inteligencia. No obstante, ya fue liberado por el juez de Guarayos Roberto Cruz Hurtado. El único detenido es Nelson Revadeneira Escalante.

La acción obliga a la Policía a desplazar al lugar a un contingente de agentes, pero solo ejercitaron una especie de presencia y vigilancia y no se procedió al desalojo de ninguno de los avasalladores armados.

Los integrantes del grupo exigieron la inmediata libertad de Nelson Revadeneira Escalante. También tildaron a los periodistas de mentirosos, pidieron que se saque de circulación inmediata el libro Periodismo versus terramafia, la expulsión de la Policía de los predios, además acusaron a los fiscales y jueces de inútiles y serviles y advirtieron que no permitirán más que se melle la dignidad del grupo, que solo busca libertad y tierras, porque les pertenece.

Los defensores fundamentaron que la peligrosidad de los avasalladores era evidente porque lanzaban amenazas no solo a los periodistas sino a todas las autoridades. Sin embargo, la comisión de fiscales integrada por Osvaldo Tejerina, Wálter Cisneros y Delmy Guzmán, en una resolución del 15 de agosto, rechazó la petición de las víctimas. Los fiscales argumentaron que no exciten pruebas contundentes para ampliar las investigaciones por considerar además que ese grupo no se adecúa a una organización criminal.