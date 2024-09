Para que Bolivia salga de sus trampas

Una vez que tengamos estas bases, debemos integrar la tecnología por medio de “infusión”. Bolivia aún no es una economía tecnológicamente avanzada, pero no tenemos que esperar a ser más ricos para comenzar. Traer tecnología extranjera y adaptarla a nuestras necesidades locales es una estrategia que ha funcionado en otros países.

La polarización y politización impide que las dos barreras anteriores de puedan analizar y solucionar. En lo personal estoy cansado de una pelea sin sentido que sólo cosecha aplausos temporales, pero no brinda luces. Solo a guisa de ejemplo: así como fui contrario a la no aprobación de créditos durante el gobierno de transición en 2020, también me opongo al bloqueo legislativo actual. No lo digo por afinidad ni con uno u otro lado; lo expreso por sentido común, porque el país se nos asfixia cada día más sin dólares ni combustible.