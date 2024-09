¿Para qué quieren más poder?

El poder político se lo busca para gobernar, para emprendimientos que favorezcan a una nación o a un pueblo. Se lo pide a la ciudadanía cuando existen ideas claras, cuando se puede demostrar que esos pensamientos se deben ejecutar para el progreso de la comunicad. Si no existen proyectos concretos, palpables, pedir poder al pueblo no tiene sentido, es una desconsideración y un abuso que se repite permanentemente en nuestro medio.

Es que no se trata solo de acusar al antecesor, porque, fuera de algún beneficio electoral, nada se consigue con eso. Sino de señalar qué están haciendo los que manejan hoy la situación. Exagerando, debió decir quiénes y cómo van a actuar los que encabezan el rimbombante y fundido Modelo Económico Social Comunitario Productivo, para Vivir Bien. Ya no nos importa que, efectivamente, los anteriores se hubieran farreado todos los millones del gas, porque ya están gastados y los derrochadores moran en el Chapare pero también en la Casa Grande del Pueblo. Miti-miti, como dicen los chicos.

Por fin el presidente Arce ha reconocido que en Bolivia existe una crisis, pero se trata de una crisis “de cojones”. Ha reconocido que se está acabando el gas y que no hay probabilidades de volver a tenerlo como antes. De donde se colige que, como no existen suficientes ingresos por gas, ni por otros productos (obstaculizan las exportaciones cruceñas) tampoco hay dólares. Al no haber dólares no se puede comprar combustibles y por tanto falta el diesel y la gasolina y se forma el circuito mortal al que se agregan las subvenciones. Y como el litio es un cuento chino – los chinos de Citic Gouan recién van a empezar con un estudio de factibilidad para instalar una planta de extracción directa de litio – tenemos tiempo de sobra para lamernos las heridas y llorar por lo que pudo haber sido y no fue (Bolivia centro energético del continente).