Paraguay busca proveedor de GLP, por una menor oferta de gas boliviano

Hasta no hace poco el mercado paraguayo se nutria hasta en un 95% con GLP boliviano, esta situación fue cambiando y en la actualidad solo el 48% del energético que demanda el vecino país sale de las plantas separadoras de líquidos Río Grande y Carlos Villegas, que tiene nuestro país.

Por la exportación al mercado paraguayo se obtuvo ingresos por $us 32,48 millones, al brasileño $us 25,36 millones y a Perú $us 21,32 millones, en 2022.