¡Parió la burra!

… Se dice en Santa Cruz, cuando “al fin” alguien dice lo que se supone es “su verdad”; o cuando finalmente se llega a descubrir lo que “hay detrás de”… y, a ello nos referiremos en este espacio que tan generosamente se nos brinda para opinar.

Pues, resulta que comenzando el fin de semana hubo velada bufa en el MASismo fuera del poder, es decir del “sector huido”, y ahí hubo una interpretación sobre el “país triste”. Esa recitación fue interpretada por Carlos Gustavo Romero Bonifaz, casi en un calco de la canción de Leo Dan: “La niña está triste…”. ¿Qué tiene la niña?/¿Qué puedo yo hacer?/Para que sonría… pues al exministro no se le ocurrió nada mejor que convocar al presidente Evo para que le devuelva la sonrisa y la alegría… al país (¡joder que estamos mal!)

En fin… ese no es el tema, pero sirve para que nos vamos preparando para escuchar y ver muy seguido estas muestras desesperadas del retorno extremo al culto a la personalidad del huido, de parte de mucho de los que le hicieron un museo conmemorativo y otras barbaridades de ese tipo. Supongo que tendremos tiempo de imaginar que así deben haber visto los rusos con Stalin y los nazis con Hitler, por poner dos extremos que, en algún momento, firmaron pacto de no agresión, pero ese no era el tema, sirve simplemente para ponernos en alerta.

Pero menos mal que en el mismo acto, unos hacen velada bufa y, otro, es decir Evo Morales, sacó su verdadera esencia cuando afirmaba, en el mismo evento de profesionales masistas en Santa Cruz, lo que sigue:

“Lamento decir que algunas de nuestras autoridades, por ejemplo, afirman, reafirman, que hay que ser apolítico, que el cóndor necesita dos alas para volar, izquierda y derecha, plantean que no hay que tener miedo al pluralismo de ideas, que es el pluralismo ideológico. Tanto independencia sindical o pluralismo ideológico, o ser apolítico, son doctrinas del imperio, doctrinas del capitalismo”. La nota está firmada por Baldwin Montero (https://eju.tv/2023/09/pluralismo-de-ideas-y-ser-apoliticos-son-doctrinas-del-imperio-afirma-evo-morales-para-marcar-distancia-del-gobierno/).

Y aquí queríamos llegar porque Morales, que está buscando eslogan de campaña para su candidatura, no sólo muestra aquello que ya le conocíamos: incapacidad de entender y reconocer los valores de la democracia, sino que los niega en su esencia: no los acepta, él sólo conoce lo que le permitió ser el dueño del partido, nada más ni menos que eso.

Afirmar que el pluralismo de ideas es “una doctrina del imperialismo” es no entender nada; es la muestra de un pensamiento totalitario y, básicamente, es estar contra la democracia en sí; no hay nada más esclarecedor en la política (estamos refiriéndonos a ello, aunque esto es regla de vida) que el debate; la democracia es la suma de los disensos, no entenderlo y asumirlo es no practicarla en verdad.

Morales siempre fue así, aunque haya tenido la ubicuidad momentánea de haber defendido el “pluralismo de ideas” así sea “condicionado”; lo hizo en marzo del año que corre, en el trópico de Cochabamba, como bien recuerda Baldwin Montero. Morales dijo en esa ocasión: “Puede haber pluralismo de ideas, pero tiene que haber una sola unidad ideológica en nuestro instrumento político. Si tenemos claridad en ese hecho, vamos a seguir avanzando porque es base de la construcción de nuestro proceso la discusión interna, lo democrático”, fue condicionado porque dejó en claro que ignora que las diferencias y discrepancias son las que enriquecen las propuestas, al asegurar: “Las discusiones son sanas, pero no puede haber diferencia ideológica, no puede haber discrepancias en lo que estamos construyendo y hacia dónde vamos, ahí está la unidad de nuestro instrumento político y de las organizaciones sociales”.

Morales no puede con su carácter, antes u hoy, repetirá lo básico que aprendió del radicalismo sindical y totalitario, pre-caída del muro. Morales confunde todo, porque nunca le interesó el estudio (no nos vengan a decir que la vida lo llevó a eso porque es sabido que dejó los estudios por el trago y la trompeta) sino las consignas; recordemos que maneja la idea del consenso como una imposición; los que ganan, si es él quien gana, por supuesto, se llevan todo y las miradas, sugerencias o propuestas de los que perdieron, no se las toma en cuenta; Morales es de los que cree en el valor de quienes levantan más manos que otra cosa, aunque ahora es el que tiene que sufrir el castigo de ver que hay más manos levantadas en favor de la vereda contraria, de ese a quien él eligió para cruzar a Choquehuanca y Andrónico Rodríguez, es decir Arce Catacora.

Morales quiere un MAS de él, porque a él le regaló la sigla David Áñez Pedraza, pero ese MAS que él construyó tiene la base del “prebendalismo”; de ese MAS que ejerce y practica un alto culto a la personalidad que está en el poder o gobierno, así no tenga carisma; es el caso del presidente Arce que, de seguir las cosas como están, va a arrasar en el corto plazo con la posibilidad que Morales se haga “del instrumento político”; lo que pase después, dependerá de cómo resulte la elección nacional, de qué haga la oposición en la misma y de cuánto sea capaz de revertir Arce el mal momento que se vive en el país, en todo sentido.

Arce no es Evo Morales ni por asomo; Arce no tiene carisma, no tiene atractivo político y “construirlo” debe ser muy difícil; él ganó por cómo se dieron las cosas en el interinato, no porque haya tenido mérito alguno, pero ese ya no es el tema, lo que sí es, está en la constatación de que Morales se sabe perdedor y por eso salió a “armar paralelas” en el llamado Pacto de Unidad, en los Interculturales y en la Csutcb; él, que no aceptaba las “paralelas”, que no admitía (no admite) el disenso, ahora se ve obligado a hacerlo, en el entendido de que el TSE se va a encargar de invalidar esas representaciones en Lauca Ñ, si acaso se llega al ampliado. La idea del “satinador de la institucionalidad masista” es que esas organizaciones no van a entrar al evento porque no se define cuál de las dos es la verdadera, es decir la supuestamente oficial o la disidente, la que representa al sector.

En política se dice dividir para vencer; en el caso de Morales estamos ante: “dividir para restar”; en el caso de Lauca Ñ, la presencia de una organización paralela simplemente anula a la organización en sí, de manera que se está pensando en desorganizar lo que él organizó (su equipo) teniendo menos contra, si se llega a hacer el ampliado en sus terrenos y si el TSE sigue en la intención de supervisar el mismo.

Morales dio lo que puede dar y siente que en la medida en que se radicalice y dónde sea capaz de ejercer y expresar ese totalitarismo puede intentar alguna cosa aunque las posibilidades que tiene se van achicando; el Gobierno ha conseguido créditos millonarios para hacer obras, y de esas obras y de los aportes (decomisos de sueldos, porque son obligados) va a salir el dinero que se va a repartir entre los nuevos y viejos masistas que engrosarán las filas de Arce esperanzados en mantenerse en el poder, al fin de cuentas, de algo hay que vivir.

“¡Parió la burra!” se dice todavía en Santa Cruz, Morales debilitado es mucho más gritón… el tema es que ya no asusta a nadie, aunque venga a Santa Cruz a hacer ampliados y reuniones, sabiendo que Arce tiene un tire y afloja permanente con esta región, aunque éste parece estar dando señales de buscar entenderse, al menos para “cruzar el Rubicón”.