Paro cívico no suspenderá procesos penales contra opositores, según analistas

El paro cívico convocado por la Asamblea de la Cruceñidad para el viernes 4 de marzo no hará posible que se suspendan los procesos judiciales abiertos contra líderes de la oposición, como es el caso de la exmandataria Jeanine Áñez y del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por lo que es una medida que no tendrá el efecto político esperado, expresaron analistas.

Este es el tercer paro de actividades que se convoca en menos de cinco meses. Los dos anteriores fueron el 11 de octubre de 2021 y el indefinido de noviembre del año pasado. Ambos para exigir la abrogación de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

El miércoles, los sectores afiliados al Comité pro Santa Cruz determinaron una serie de medidas, entre ellas un paro de actividades de 24 de horas para “defender la justicia y democracia” en Bolivia.

El politólogo y analista José Orlando Peralta sostuvo que coyunturalmente no amerita un paro cívico y adelantó que su efecto político será “insignificante” porque el Gobierno ha tomado una decisión sobre la detención de la exmandataria Jeanine Áñez.

“El paro fue convocado para dos días después de Carnaval, donde la gente se relaja y deja atrás la acumulación de protesta política. Por otro lado, no creo que este paro cívico tenga un efecto a la decisión que ha tomado el Gobierno, por lo que pinta a ser un paro más”, dijo Peralta.

Dentro de la misma línea, el abogado y analista Daniel Valverde calificó como “una medida apresurada” la convocatoria al paro cívico. Preguntó si esta medida afectará realmente a los operadores de justicia y a los representantes del Gobierno.

“Los excesos no se tienen que responder con excesos, por eso creo que la medida del paro en estos momentos delicados no ayuda a Santa Cruz, que necesita certidumbre y reactivación económica. Creo que hay que trabajar en otros métodos alternativos de protesta”, señaló Valverde.

A su vez, el analista Paul Coca indicó que el paro no tendrá el resultado deseado si es que después no se ponen en marcha otro tipo de presiones ciudadanas, “como medidas de sectores que si bien no van a salir a marchar o bloquear, por lo menos que hagan presión y generen una pequeña bola de nieve llamada reforma a la administración de justicia”.

A favor y en contra



Sobre la medida, el senador por la alianza Creemos Erik Morón informó que la bancada de parlamentarios de la tienda política acatará la misma. “Tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad, con la cual nos sentimos representados como habitantes de Santa Cruz y toda decisión que tomen hacia adelante nosotros siempre estaremos apoyándolas como ciudadanos”.

A su vez, el presidente del Concejo Municipal, Israel Alcocer, indicó que si bien se acatará el paro, no está de acuerdo como una medida de presión. “Pienso que no es (tiempo) para estar en paro, pero somos respetuosos de la institucionalidad y vamos a estar prestos a dar cumplimiento a lo establecido”, destacó el edil.

Finalmente, el dirigente del transporte urbano, Mario Guerrero, adelantó que en estos días analizarán si acatan o no el paro porque es una medida que afecta a su economía.