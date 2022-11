Paro por el censo: piden abrir paso a pacientes y a las ambulancias para garantizar la asistencia

La Gobernación de Santa Cruz, a través del secretario de Salud, Edil Toledo, pide a las personas que custodian los puntos de bloqueo que den paso a las ambulancias, al personal de salud y a los pacientes que precisan llegar hasta los hospitales para realizar sus diálisis, quimioterapias y otros tratamientos que no pueden ser interrumpidos.

Toledo llamó a la población a ser tolerantes, indicando que el conflicto no debe afectar al personal de salud y a los pacientes. “Les pido por favor la tolerancia porque sé que son más de 30 días de lucha en las calles por un derecho legal, pero lo fundamental es garantizar la atención. Les pedimos que den paso, que den espacio a la vida y bajemos las pititas”, indicó.

El llamado lo hizo luego de reunirse con directores de los hospitales, donde recibió las preocupaciones en estos temas. Una funcionaria del Instituto Oncológico también pidió a la población su apoyo para poder llegar hasta los centros hospitalarios. “El cáncer no es una enfermedad que espera, pero la gente en las rotondas se está volviendo intolerante. A los pacientes los hacen bajar de las movilidades y de las ambulancias, y si no tienen señales de que están tratamiento, no los dejan pasar”, dijo.