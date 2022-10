Paro violento en Tarija y en otras regiones esperan los resultados de cita nacional

“Las autoridades de Tarija, gobernador y alcalde, piden diálogo, piden poder hacer mesas de diálogo, todos los sectores sociales de Tarija, transporte, central obrera, gremiales, juntas vecinales, la universidad, no hay un sector social que no quiera que dejemos de trabajar, que no quiera que se paralice el departamento. "Yo no entiendo a quién está obedeciendo el Comité Cívico (de Tarija) en realidad, ¿al pueblo o a los caprichos a los grupos reaccionarios de Santa Cruz?”, cuestionó Poma.