Pasajeros viajan como ‘sardinas’ en los micros que exceden su capacidad

En muchas ocasiones ha tocado subir al micro a empujones para no seguir esperando, principalmente en horario pico. Carmen comenta que el viernes subió a uno que la trasladó desde el mall Ventura hasta la avenida Cumavi y tuvo que darse modos para acomodarse junto a la puerta, porque todos estaban llenos y ya se hacía tarde, así que no le quedó más opción que apretarse entre los pasajeros.

La gente se queja porque la mayoría no respeta las pocas paradas que existen en la ciudad, arrancan la marcha cuando el semáforo aún no está en verde, cuando el pasajero no ha terminado de bajar o se permite que la gente suba cuando el vehículo no está bien estacionado.