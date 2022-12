La ofensiva político-represiva que ha empezado a poner en marcha el masismo contra Santa Cruz, era esperada. Pasar la Navidad en paz, frente a unos paganos, era una verdadera utopía, aunque guardábamos la ilusión. No pensábamos que, a escasos días de aprobada democráticamente la Ley del Censo, ya estuviera en marcha una maquinaria destinada a vengarse por el paro cruceño de los 36 días; por esas jornadas que, a decir del Gobierno, fue “sin vencedores ni vencidos”. Si hubiera sido así, empatado, no tendría sentido haber buscado la revancha, la venganza, que es lo que estamos observando hoy. Que sepamos, nadie ansía desquitarse de quien no lo ha derrotado. Eso es tan disparatado que dejémoslo como un mero asunto semántico.

Pues bien, ahora nos encontramos con un panorama similar, aunque más descarado. Pasado el largo paro y una vez que se negociaron los términos de la ley que aseguraba la realización del Censo de Población y Vivienda, que el MAS había postergado por dos años y que, en el fondo, no lo iba a realizar ni siquiera el 2024, porque no le conviene, los oficialistas emiten listas de los ciudadanos que serán procesados, y no es solo eso, sino que el inefable fiscal General, de tan triste trayectoria, ya ha anunciado audiencias en La Paz para los acusados de delitos inexistentes. Realizar las audiencias en La Paz, lleva la intención maligna y dudosamente jurídica de poder azuzar a la población masista, que ya está alterada, contra los “croatas y yugoeslavios”, para tratar de amilanarlos todo lo que sea posible antes de sus declaraciones. Los acusados no deben asistir, por motivo alguno, a la sede de Gobierno.