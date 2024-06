Pasaron seis meses y aún no se aprueba plan de manejo de la UCPN Güendá Urubó

Sobre la importancia del trabajo, Sauma dijo que es la herramienta que le permite gestionar la UCPN, ya que establece el marco normativo sobre lo que se puede y no se puede hacer ahí, con zonificaciones, etc.

“Mientras no se zonifique, eso está en el limbo, por más que exista la Ley 208 de creación Güendá Urubó, pueden hacer cualquier cosa, como desmontes, con el argumento de que la zonificación no está aprobada”, aclaró, y dijo que una situación similar es la que ocurre en el Cordón Ecológico, que hasta la fecha no cuenta con un plan de manejo, y por ende tampoco con zonificaciones para los distintos usos.