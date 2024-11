Paula Andrea Montenegro comparte su visión sobre la creación de contenido: “Recibo comentarios pasivo-agresivos con frecuencia”

Paula Andrea Montenegro (22), ha encontrado el equilibrio entre sus estudios en Comercio Internacional, el modelaje y su carrera como creadora de contenido.



A través de sus redes sociales, comparte un estilo de vida auténtico que abarca desde moda y belleza hasta consejos de alimentación y entretenimiento. Lo que comenzó como una afición ha evolucionado en una plataforma donde Paula conecta con sus seguidores al ofrecer contenido útil y actualizado, siempre con su toque personal.



Ella revela cómo encuentra inspiración, enfrenta los desafíos de la exposición pública y mantiene la autenticidad en su camino como influencer emergente.











¿Cómo logras combinar tu carrera profesional con la creación de contenido?



Para poder balancear ambas actividades, necesito estar al tanto de las últimas tendencias en cada una. Esto me ayuda a encontrar puntos clave en común y a generar contenido que resulte útil para mi audiencia.



¿Qué te inspiró a convertirte en creadora de contenido?



Todo comenzó como un hobby. Siempre me interesaron la fotografía y el modelaje, y poco a poco varias marcas notaron que tenía potencial para ir más allá de las fotos. Así empezó mi carrera en la creación de contenido.



¿Cómo decides los temas o estilos de contenido que vas a crear?



Depende del día. Mi contenido es tipo lifestyle, así que hay de todo un poco. Algunos días me enfoco más en moda, otros en tips de belleza, rutinas de entretenimiento, o alimentación.



¿Cuáles son tus fuentes de inspiración al crear contenido?



No sigo a una persona en particular como guía; en realidad, sigo a varios creadores y de cada uno tomo lo que se asemeja a mi estilo y personalidad, así siento que le doy mi toque personal.



¿Te ha tocado lidiar con haters?



Sí, todos los días. Recibo comentarios pasivo-agresivos con frecuencia, pero no me afectan, ya que sé que estar expuesta al mundo de las redes conlleva eso.



¿Cómo manejas las críticas o comentarios negativos en línea?



Simplemente los ignoro. Es mi forma de proteger mi tranquilidad.



¿Qué te motivó a participar en la elección de El Deber?



Es un evento que ya se considera una tradición, así que decidí participar. Fue un honor para mí y una experiencia muy enriquecedora, ya que estuve rodeada de chicas bellísimas.



¿Te gustaría participar en un certamen de belleza?



Es algo que he considerado, pero tengo mis dudas. Creo que hay una gran diferencia entre ser miss y modelo; como modelo me siento más libre de ser yo misma, mientras que ser miss implica seguir un formato más estructurado.



¿Cómo ves la evolución de las redes sociales en los últimos años?



Después de la pandemia, las redes crecieron exponencialmente. Nos han permitido romper fronteras y creencias; ahora podemos estar en vivo y en directo en cualquier parte del mundo sin estar físicamente allí.



¿Cuáles son tus metas a corto y largo plazo?



A corto plazo, tengo varias marcas con las que quiero trabajar. A largo plazo, estoy planeando un viaje a Barcelona para hacer una maestría en negocios internacionales, ya que estoy cerca de terminar mi carrera profesional.



¿Qué haces en tu tiempo libre para desconectarte?



Entrenar. Esa hora de entrenamiento es mi descanso, porque solo me concentro en la rutina del día y me desconecto del trabajo.



¿Tienes algún consejo para quienes aspiran a ser creadores de contenido?



Que sean ellos mismos. Lo bonito de las redes es que es un mundo tan amplio que hay lugar para todos.



¿Es difícil empezar en redes sociales?



Comenzar en sí no cuesta; lo difícil es animarse y perder el miedo al qué dirán o a no ver resultados de inmediato. Es un proceso, y mientras más entusiasmo le pongas, mejores resultados obtendrás.







Paula Andrea fue una de las aspirante al título de Azafata EL DEBER