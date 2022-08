Pedro Rivero Mercado y la universidad

A don Pedro Rivero Mercado lo conocí cuando yo era ya una persona mayor, que estaba en plenas funciones diplomáticas en la Cancillería y comenzaba a escribir en El Mundo de Santa Cruz, con el seudónimo de Tacuara y firmaba con mi nombre en algunos diarios de La Paz. Me gustaba visitarlo, cada vez que venía a Santa Cruz a ver a mi madre o por razones de trabajo; él siempre podía recibirme con un guarapo o un cafecito. Nuestras charlas siempre fueron amenas, aunque la verdad es que don Pedro, por lo menos así lo noté, prefería escuchar que hablar. Era dueño de una gran discreción, de una gran modestia en la conversación, al mismo tiempo que generoso al extremo en elogios, que, en mi caso, me producían regocijo y vergüenza de tanta bondad.

Por el aprecio que me tenía, aprecio que venía de su afecto por mi padre y mi madre, yo era un invitado permanente a escribir en EL DEBER, pero las circunstancias no se daban, en primer lugar, porque yo no vivía en Santa Cruz, y porque tenía compromisos con otros periódicos que no los podía soslayar. Sin embargo, escribí muchas notas para EL DEBER, hasta que me incorporé como columnista pleno, cuando don Pedro ya estaba dejando la dirección del diario, lamentablemente. Imagino que mi relación con él habría sido estupenda, tal como lo es hoy con sus hijos Pedro (Choco) y con Juan Carlos.