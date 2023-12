Pelea por tierra entre organizaciones del MAS nuevamente desata la violencia en Las Londras

“Hay un patrocinio desde el MDRyT, de Remmy Gonzales, y hay que ser honestos, los empresarios que están en ese sector también son responsables, son los que dirigen el predio Santa María, presididos por la familia Barbery, y no sé hasta qué punto el hermano Esteban Alave conoce esta situación en su organización”, aludió.

Consultado sobre las alusiones, el empresario Luis Barbery respondió que no sabe nada, y que estuvo ocupado en el trabajo. También negó conocer al ministro de Tierras, “solo he escuchado comentarios de que no es muy bienvenido en Santa Cruz”, indicó.