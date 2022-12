Pendientes de un año muy complejo

A poco de concluir el vigésimo segundo año del Siglo XXI d.C., es indispensable hacer una evaluación sobre las metas cumplidas y los pendientes que estamos dejando, metas inconclusas, tareas no iniciadas, conflictos que no superamos y otros sin sabores que nos dejan la sensación del deber no cumplido. En cada caso habrá una excusa, o una circunstancia que impidió que lográramos lo que teníamos propuesto, en muy pocos casos buscaremos en lo interno de nosotros y nuestras organizaciones las razones o causas que impidieron alcanzar los objetivos trazados.