Pensando en José

Cocinando a leña los alimentos que logran llevar a la olla en el cuartito que les sirve de casa, no saben hasta cuándo, porque no es propio. Es alquilado y ya arrastran tres meses de pagos pendientes. O sea que hasta podrían decir que en realidad no es que se hayan quedado sin nada, porque algo les sobró: deudas. Peor aún. La demanda de atención más que especial a los tres niños llevó a José a perder su trabajo de albañil. Una desastrosa cadena de adversidades formada a partir de un dato central: no hay salud pública.