Pensar a lo bestia

Los estudios de percepción – casi en su mayoría -, llegan a una conclusión pasmosa: Para una gran parte de la sociedad boliviana, especialmente para los jóvenes, la incompetencia, la corrupción endémica, el oportunismo, la ausencia de escrúpulos y una completa ausencia de certezas, hacen que el horizonte del país sea brumoso, donde las seguridades de un progreso o de un mínimo de bienestar caigan en saco roto. Todos estos “atributos” de la clase política, no excluyen a unos de otros. Masistas y no, nadan en esas cloacas y la población ya está hasta el copete de sus peleas diarias en los medios de comunicación.

Pero no es que odien lo evidente o la correspondencia entre los hechos y las palabras justas para referirse a ellas. Les resulta indiferente. El masismo ha acelerado de manera eficiente el desarrollo persistente y constante de la inapetencia hacia la verdad. Aquello que de buena fe podamos entender mínimamente como objetivo, aunque sea. La verdad está completamente sacrificada en las esferas del poder. Allá en las alturas, le extraen el corazón y se lo ofrecen a sus falsos dioses socialistas. Por eso se entiende que no haya conciencia ni remordimientos entre ellos: los políticos, dirigentes y actores sociales. Todos están envilecidos y divorciados de la sociedad.

La pregunta in extremis urgente es qué está pasando con nosotros para que nos hayamos habituado peligrosamente a considerar como algo usual un hecho inusual, pero que, además, debamos vivir con ello como si fuese normal, cuando no lo es. Aceptar el desquiciamiento porque no tenemos otra opción. Que, a pesar de todo, tenemos que continuar en una carrera sin meta definida y en la que nos vemos obligados a participar sin ningún sentido. Porque no queda otro remedio. Porque –nos confesamos unos a otros– “que todos estamos igual”.