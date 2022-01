Percy permanece fuera del caso ítems y envían a prisión a Balcázar

Escucha esta nota aquí



El juez Rómer Saucedo ratificó el jueves que el exalcalde Percy Fernández Añez no será citado por el Ministerio Publico para que responda en la investigación por el supuesto caso de ‘ítems fantasmas’ ocurrido en la anterior gestión, hasta que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) lo someta a una valoración psiquiátrica que determine el estado de su salud mental.

Por este mismo caso, la justicia determinó la detención preventiva por 120 días en la cárcel de Palmasola de Mery Balcázar, exfuncionaria de la Cooperativa Jesús Nazareno acusada de favorecer el enriquecimiento ilícito. La imputada es esposa de Javier Herbas, uno de los exfuncionarios municipales sindicado de formar parte del esquema de corrupción. Según el Ministerio Público, Balcázar facilitaba la apertura de cuentas de ahorros para los trabajadores de la municipalidad.

Ayer, poco después de las 10:00, se realizó la audiencia en el 2do Juzgado de Anticorrupción donde tenía que resolverse el incidente de nulidad presentado por la defensa técnica del exalcalde cruceño, pero el mencionado incidente fue retirado.

La defensa del exalcalde cruceño, representada por el abogado Ciro Áñez, informó por medio de un comunicado que el incidente fue retirado mediante un memorial el pasado lunes 24 de enero, debido a que está vigente la orden del juez que sigue la causa, de suspender todas las citaciones a Fernández hasta que no se le haga un examen psiquiátrico, que refleje su actual estado mental.

Además, conforme a lo que dispone el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal, “el Ministerio Público deberá continuar con los actos investigativos dentro de la presente causa precautelando en todo momento actuar con objetividad y en resguardo a los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE)”.

También se recordó que desde el 21 de diciembre del año pasado la defensa del exalcalde Percy Fernández viene solicitando la intervención de un profesional psiquiatra, tal como establece el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal. “Una vez que fue atendida esta solicitud por el señor juez, la defensa decidió retirar el incidente porque los derechos y las garantías constitucionales del ingeniero Percy Fernández Añez se encuentran protegidos, cumpliéndose de esta manera el debido proceso, tal como lo hemos solicitado desde un comienzo”, menciona la defensa.

El incidente de nulidad, presentado a mediados de este mes, buscaba rechazar el examen psicológico realizado por el IDIF a Fernández porque el mismo era “contradictorio, insuficiente y ambiguo”, además de objetar la resolución fiscal que impedía “cuestionar” la valoración médica.

Pese a la determinación del juez, el Ministerio Público y la Alcaldía cruceña señalaron que el proceso de investigación contra la exautoridad municipal va a continuar. La coordinadora de la comisión de fiscales que investiga el mencionado caso, Marcela Terceros, dijo que el retiro del incidente de nulidad no exime ni tampoco quita la oportunidad de volver realizar una nueva petición “porque, según el ordenamiento penal boliviano, la defensa que tiene todo denunciado es amplia e irrestricta”.

Por otro lado, el asesor legal de la comuna cruceña, Antonio Molina, acotó que si bien están a la espera de la valoración psiquiátrica que vaya a realizar el IDIF al exalcalde, eso no retrasará los demás actos investigativos del Ministerio Público dentro del caso ítems. “Se han presentado los requerimientos para la investigación de los bienes que (Percy Fernández) tiene a su nombre, al igual que de sus herederos”.





Balcázar a Palmasola

Tras seis horas de audiencia, en la cual hubo un cuarto intermedio, Mery Balcázar fue enviada por 120 días al penal de Palmasola. Durante esta cautelar, la comisión de fiscales demostró ante el juez Anticorrupción los elementos que involucran en el caso de los ítems fantasmas a Balcázar. Argumentaron que existe peligro de fuga y obstaculización en la investigación, por lo que pidieron que sea enviada a la cárcel.

El abogado de la acusada, Jadid Eid, negó que su defendida haya estado involucrada en el hecho de corrupción dentro del municipio cruceño y trató de desvirtuar la existencia de riesgos procesales, indicando al juez que se ha presentado la documentación que acredita su domicilio, trabajo y familia.

Tras la finalización de la audiencia, Marcelo Aliaga, abogado de la diputada Estefanía Morales, del MAS, quien se adhirió a la demanda, sostuvo que no está satisfecho con los 120 días y apelarán para que sean 180.





Prestamista

Según información dada a conocer por la Dirección de Transparencia de la Alcaldía cruceña, el exfuncionario municipal y esposo de Mery Balcázar, Julio Herbas, aparece como prestamista en varias escrituras públicas.





La directora de Transparencia, Adriana Pedraza, dio a conocer la existencia de tres escrituras, con préstamos que asciende a $us 50.000, $us 75.000 y $us 100.000, que equivaldrían a más de Bs 1,5 millón, por lo que solicitará al Ministerio Público que cuando esos montos sean devueltos a Herbas pasen a una cuenta judicial y sean congelados hasta que se resuelva la situación jurídica del sindicado.



“Estamos hablando de un servidor público que percibía no más de Bs 5.800, estaba lucrando y usufructuando con dinero que fue producto de la venta ilegal de ítems fantasmas. Por eso, nosotros, como municipio, vamos a remitir toda esta documentación (a la Fiscalía) que estaba respaldada con lotes de terrenos y casas con garantías hipotecadas”, explicó Pedraza.

Por último, se solicitará el número exacto de procesos interpuestos por Herbas, por el momento solamente se conocen cuatro, para cobrar dinero que él había prestado, además de pedir, por medio de la Dirección Del Notariado Plurinacional (Dirnoplu), a las notarías que muestren documentos de préstamos que habrían suscrito no solo el investigado, sino también los otros acusados en el caso.

Hermanos Parada



El exdirector de Recursos Humanos Antonio Parada Vaca, que se encuentra detenido en un centro penitenciario de Corumba, en Brasil, fue trasladado a régimen abierto tras someterse a un examen médico que incluyó el test para verificar si estaba o no con Covid-19. Los resultados confirmaron que Parada, que se encuentra detenido desde el martes 25, goza de buena salud.





Parada ahora se encuentra, junto a 600 presos, y tiene los mismos derechos y beneficios que el resto de los reclusos, pero no podrá recibir la visita de su abogado hasta después del domingo 30 de enero, cuando se acaba el periodo de confinamiento en las cárceles del vecino país.



Dentro de los trámites que se realizan para su extradición, la comisión de fiscales que realiza la investigación también se encuentra preparando la imputación formal, que es uno de los requisitos que se tiene en este proceso.

En lo que se refiere a su hermano Guillermo Parada, quien se encuentra detenido en Panamá a la espera de su extradición, el abogado Marcelo Aliaga no descartó que se lo notifique por edicto.

Lea también PAÍS El MAS cierra el paso a seis diputados de Creemos para la Comisión Mixta del caso ítems Los opositores afirman que el veto a algún diputado solo demuestra que el MAS no quiere investigar y solo busca desprestigiar