Pericia de la Policía abrió las puertas a ‘capo del PCC’ y la justicia selló su libertad

Según la Fiscalía y la Felcc, el Segip le entregó carnet pero no tenía movimiento migratorio, no se sabía cómo entró, pero contaba con residencia por dos años.

En su informe, la Fiscalía y la Felcc expusieron que es un hombre de extrema peligrosidad, por lo que se pidió su remisión a Chonchocoro de La Paz luego de que el director de penitenciaria de Palmasola, Mauricio Romero, presentó voto resolutivo que los reclusos no permitirían que llegue a ese recinto. El abogado defensor, Marcos Charcas, frente a la jueza dijo que en ningún momento el acta de requisa menciona que había una caja y una bandolera, dando a entender que había más dinero, unos $us 100 mil. Asimismo que Marcio tenía familia, era estudiante y no existían antecedentes penales en su contra. La jueza Estrella Montaño, ordenó al final su detención por 180 días en la cárcel de Ceprom por considerar la alta peligrosidad. El 11 de noviembre, la sala Penal tercera dirigida por el vocal Julio Nelson Alba, resuelve la apelación del brasileño Marcio Rabello. Tras valoración de ambas partes el vocal Alba, revocó parcialmente el fallo de la jueza y reconoció que Marcio Rabello tenía familia constituida, domicilio y actividad lícita por ser estudiante de Medicina.

En su conclusión establece que “sobre el punto de pericia, para realizar la valoración psicológica de Marcio Rabello Mesquita no muestra trastornos mentales o patologías, psicológicas, no presenta peligrosidad y comportamientos violentos, no muestra impulsividad y hostilidad o agresividad”. El dictamen pericial califica al imputado que no es un peligro para la sociedad.