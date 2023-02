Pericia de la Policía abrió las puertas a un ‘capo del PCC’ y la justicia selló su libertad

Según la Fiscalía y la Felcc, el Segip le entregó carnet pero no tenía movimiento migratorio, no se sabía cómo entró, pero contaba con residencia por dos años.

El abogado defensor, Marcos Charcas, frente a la jueza dijo que en ningún momento el acta de requisa menciona que había una caja y una bandolera, dando a entender que había más dinero, unos $us 100 mil. Asimismo que Marcio tenía familia, era estudiante y no existían antecedentes penales en su contra.

En su conclusión establece que “sobre el punto de pericia, para realizar la valoración psicológica de Marcio Rabello Mesquita no muestra trastornos mentales o patologías, psicológicas, no presenta peligrosidad y comportamientos violentos, no muestra impulsividad y hostilidad o agresividad”. El dictamen pericial califica al imputado que no es un peligro para la sociedad.