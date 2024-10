Periodismo bajo ataque masista

Durante este conflicto, que se debe fundamentalmente al afán personal de Evo Morales de no ser investigado por estupro y de convertirse en candidato a la Presidencia en 2025, han sido varias las agresiones a los periodistas. La más grave ocurrió ayer. Primero fueron atacados dos reporteros hasta dejarlos sangrando. Inmediatamente después fueron secuestrados otros reporteros y camarógrafos. La cobertura de estos hechos es de alto riesgo y es también casi imposible, debido a que al resto de hombres y mujeres de los medios no les permiten llegar hasta el lugar de los hechos y, si lo logran, los agreden de manera salvaje.

“Nos tiraban piedras y palos”, decía un periodista de Red Uno, mientras que su camarógrafo recuerda que los amenazaban con quemarlos y les decían que eran prensa vendida. Por su lado, la Red Unitel registra que su reportero Josué Chubé contó: “Se escuchó dinamita, los bloqueadores tiraban piedras y tras dos horas de enfrentamiento, emboscaron a los policías y nosotros quedamos al medio. Nos llenaron de piedras y palos. Me separé del grupo, ahí me apalearon, me pegaron con todo”.