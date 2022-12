Persecución en marcha contra líderes cruceños

El anuncio fue realizado por el fiscal General, Juan Lanchipa, a tiempo de indicar que el Ministerio Público admitió -con celeridad sorprendente que no se observa en otros casos- las denuncias contra las autoridades cruceñas que serán citadas a declarar en las fiscalías de La Paz o Santa Cruz donde fueron presentados los cargos por “ciudadanos” no identificados. En el caso de Calvo, Lanchipa no ha reparado en que el líder cívico no puede desplazarse libremente porque guarda detención domiciliaria por un rosario de demandas, como parte de una implacable persecución política.