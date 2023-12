Personas que luchan contra el cáncer encuentran una razón para renacer en Navidad

Muchos le preguntan por qué en sus redes no t iene fotos en las que luzca enferma, con cáncer terminal.

Vannia Ávalos responde que no habrá una imagen así porque esto es solo una batalla, no un lugar para quedarse. “Este desierto ya se acaba”, posteó.

Debido a su enfermedad no tiene trabajo, con suerte reúne dinero para alguna quimioterapia , con la venta de artesanías que aprendió a elaborar en este trance. Sin embargo, no tiene pedidos.

Prácticamente afronta la enfermedad sin apoyo. Su mamá vende abarrotes en el Abasto, la ayuda en lo que puede, pero no siempre logra estar presente. Sus hermanos la llaman , pero nadie la visita. A veces, incluso, las enfermeras, le ayudan con los papeles para los tratamientos.

“Me afecta mucho estar sola. No he planeado nada en Navidad, estaré sola, me gustaría ir a visitar a mis hermanitas al campo, explorar el monte como antes, pescar”, viaja a su hermoso pasado.