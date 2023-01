Perú investiga envío de balas desde Bolivia e implican a los ponchos rojos

“Existen indicios y pruebas de que así ha sido (han entrado municiones desde Bolivia) y de que no solamente ha habido un trasiego de material de Bolivia acá, sino un trabajo también sistemático y permanente de algunos expresidentes, no solamente para azuzar a la población, sino hablar claramente de insurrección. El señor Evo Morales ha hablado de una insurrección en el país, pero ya no podrá entrar a Perú hasta que la situación cambie”, dijo ayer el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.