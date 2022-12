Perú salvó la democracia, pero hay incertidumbre

La crisis política de Perú no es de este momento. Unos cinco presidentes han sido destituidos. No obstante, el Banco Mundial resalta que la macroeconomía es estable. A la suma de irregularidades encontradas en Pedro Castillo, el establishment asentado en el Congreso no ha dejado gobernar con tranquilidad a ningún mandatario en los últimos tiempos. Esto no significa que haya que dejar hacer y dejar pasar la corrupción, pero sí que se necesita una concertación para reconstruir la fe de los peruanos en su clase dirigencial.