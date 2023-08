Perversión del proceso penal

El Estado ha creado el proceso penal para terminar no sólo con la ley de la selva y la justicia por mano propia, sino también como un método científico para la tutela de los derechos fundamentales del ciudadano y la resolución pacífica de los conflictos jurídicos. En realidad, el proceso es el subrogante de la guerra, un modo de domesticarla, en el que todavía se advierte su contenido bélico porque se habla de vencer o perder y se recurre al juez para no tener que recurrir a las armas.

En esta dinámica el proceso sirve al derecho y el derecho sirve al proceso. Y si no estuviese el proceso no podría hacerse el derecho; pero tampoco podría hacerse el proceso, si no estuviese el derecho. El proceso tiene el propósito de preservar la Constitución y la Constitución sirve para defender al proceso. La Constitución constituye la norma fundamental y fundamentadora del proceso (cualquiera sea la materia).