Pese a trabajar más, indígenas del país no pueden salir de la pobreza

En Bolivia, la tasa de ocupación de la población indígena es del 73,7% frente al 60,2% de la no indígena, en tanto que la condición de pobreza de la población indígena es del 46% en relación al 31% de la no indígena, según el Panorama Laboral de los Pueblos Indígenas en América Latina de la OIT.

Para Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la Fundación Tierra, “la forma en cómo se están insertando los pueblos indígenas bolivianos a la economía mercantil es realmente desventajosa”, lo que no les da la oportunidad de salir de la pobreza. El investigador explicó que al vivir en áreas principalmente rurales, los indígenas son autosuficientes; es decir, producen su propio alimento e incluso, en zonas más aisladas, sus propias herramientas y vestimenta.

Datos de la OIT indican que un 85% de las mujeres y hombres indígenas en América Latina y el Caribe están ocupados en la economía informal y que los trabajadores indígenas tienden a ser más autoempleados y trabajadores familiares no remunerados que el resto de la población.

“En cuanto el 47% del total de los indígenas en edad de trabajar son autoempleados, solo el 36% de la población no indígena es autoempleada”, detalla el estudio, uno de los primeros que aborda el trabajo indígena en la región.

“Solo 37% de la población indígena tiene una relación de trabajo dependiente (asalariado). En contraste, el 61% de la población no indígena de la región realiza este tipo de trabajo”, agrega. Sin embargo, continuó Vadillo, la relación de los indígenas con la sociedad moderna está creandoles una mayor dependencia de alimentos, ropa, material educativo o medicamentos propios de las ciudades, productos y servicios que aumentan su necesidad de más recursos económicos.

“Ellos no venden su fuerza de trabajo, no producen para el mercado. Entonces, muchas veces, son estafados por intermediarios entre la sociedad mercantil y estos pueblos, que en su mayoría se siguen guiando todavía por el valor de uso de los productos y no por su valor de cambio”, explicó.