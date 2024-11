Pese al desbloqueo de carreteras se agrava la escasez de combustibles

“Nuestras máquinas están paralizadas y no hay combustible hace dos semanas. Solamente hemos podido cosechar un 5% con la reserva (de diésel) que se tenía. Existe el riesgo de perder nuestros granos del campo si no conseguimos combustible”, indicó Pérez.

“Ellos indicaron que el diésel no iba a faltar para el sector productivo, sin embargo, vemos que no hay combustible para nadie. Nosotros dijimos que las tarjetas no iban a producir milagros, nos controlan, nos regulan, nos judicializan y de yapa no hay diésel ni gasolina”.