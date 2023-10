Petrobras niega inversión conjunta de $us 2.500 millones anunciada por YPFB

La posibilidad de construir una segunda Planta de Amoniaco y Urea en Puerto Quijarro (Santa Cruz) con una inversión conjunta , de alrededor de $us 2.500 millones, de las estatales Petrobras y YPFB, fueron desmentidas desde Brasil.

Sobre el tema, Yacimientos, el 25 de octubre, informó que Bolivia y Brasil visualizan inversiones conjuntas, a través de YPFB y Petrobras , para la construcción de la segunda Planta de Amoniaco y Urea, factoría que demandará $us 2.500 millones.

Hugo de La Fuente, experto en hidrocarburos, señaló que los anuncios que realiza YPFB muchas veces son más políticos que “técnicos y por eso ya no son creíbles. Hablar de inversiones, construcciones o posibles sociedades tiene validez cuando se muestran contratos firmados. Antes solo son posibles especulaciones y en el negocio de los hidrocarburos, fertilizantes u otros, si no hay papeles, los mismos no tienen valor”, explicó.