El proyecto de Ley 30 del Presupuesto General del Estado 2024 ( PGE 2024) en su artículo 7, Endeudamiento Público, contempla la búsqueda de liquidez (dinero) por lo que tiene previsto la emisión de bonos soberanos por $us 2.000 millones.

En el artículo 8, Líneas de Crédito Contingente, autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo la firma de un crédito externo por otros $us 700 millones. Situación que generaría un endeudamiento por $us 2.700 millones, en un contexto de menor crecimiento, un 3,71% previsto para 2024, de la economía, en relación al 4,86% proyectado para este año.

Asimismo, llama la atención que la ley financial plantea que las empresas estatales pueden aliarse a otras empresas nacionales del sector privado o extranjeras. Los expertos como Jaime Dunn ven un reconocimiento de que por “sí solas ya no pueden”. Para el académico Germán Molina el proceso se asemeja parcialmente a la denominada ‘capitalización' de los años 90, pero considera que no hay suficiente incentivo para atraer inversiones a las empresas estatales porque el control seguiría a cargo del Estado.