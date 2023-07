Piden apostar por el agro para sortear crisis, atraer divisas y crear empleos

En el caso Bolivia, citó que la matriz exportadora está concentrada en minerales e hidrocarburos -representan el 70%-, sectores extractivos, no renovables, y poco intensivo en mano de obra. “El restante 30% es de exportaciones no tradicionales, entre otros, soya, castaña, madera y cuero. Estos sectores si son intensivos en mano de obra. Castilleja expresó que las exportaciones del agro alcanzaron en 2022 más de $us 3.200 millones, que equivale casi al valor de los hidrocarburos. “En términos de empleo, es interesante porque el 30% de los empleos en Bolivia se concentran en el sector agro, y cuando lo vemos a nivel más granular, el 25% de la mano de obra femenina está ocupada en este sector. En la zona rural la ocupación femenina alcanza hasta el 70%”, refirió.