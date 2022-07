Piden asignar recursos con proyección del INE y juicios a los responsables del censo

Tras la reunión de ayer, Camacho consideró que el director del INE como las autoridades del Ministerio de Planificación “cometieron delitos porque no cumplieron con su trabajo ”. Insistió que el pedido del CNA para postergar el censo fue “ilegal” porque esa no es una de sus atribuciones legales.

El alcalde Jhonny Fernández no acudió ayer a la sede de la Uagrm, pero rechazó la postergación con una carta que envió a Arce. Aseguró que la decisión del CNA no fue consensuada con el municipio.

“Estamos enviando una carta rechazando la pretendida postergación, no solo por el plazo, porque es lapidario junio de 2024, nosotros perdemos $us 100 millones en los próximos dos años, y el otro tema es que los datos del Censo de 2024 no entrarán para la gestión 2025-2030, no habrá redistribución de escaños, deploró José Luis Santistevan, secretario Municipal de Autonomías.