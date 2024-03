Piden auto de buen gobierno para evitar traslados durante el Censo

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Santa Cruz, Juan Sabino Quisbert, informó ayer que solicitará al gobernador en suplencia, Mario Aguilera, que dicte auto de buen gobierno para evitar el flujo de personas durante el Censo del 23 de marzo.



De igual forma, anunció que se contará con el apoyo y resguardo policial y militar, que harán controles en puntos estratégicos para evitar el tránsito de personas durante la gran encuesta nacional.



“Hemos hecho un convenio con las Fuerzas Armadas y también con la Policía boliviana para que nos brinden el apoyo necesario”, dijo Quisbert en el programa ‘¡Qué semana’ de EL DEBER-Radio.



Adelantó que la próxima semana hará llegar un nota formal al gobernador Aguilera para que emita el auto de buen gobierno en el departamento cruceño y que regirá desde las cero horas del viernes 22 de marzo.



Sobre la logística, informó que desde el próximo lunes se tiene previsto realizar el traslado de las cajas censales a las provincias, lo que también se hará con resguardo policial.



Son 25.229 cajas censales que llegaron a Santa Cruz, de las cuales 14.174 serán distribuidas en la ciudad capital y el resto, en las provincias.



El funcionario también informó que, hasta la fecha, hay 173.000 censistas voluntarios registrados y existe un déficit de 12.000, en especial en zonas específicas de la ciudad capital y en cuatro municipios.



“Nos encontramos en un reclutamiento masivo en sectores, como el centro de la ciudad, la zona norte y los municipios de Pailón Cabezas, Cotoca y Warnes, donde tenemos un déficit de censistas. Tenemos registrados 173.000 hasta este 2 de marzo, con los cuales, considerando el 30% adicional, se requieren 175.993 personas”, precisó Quisbert .



El reclutamiento de censistas voluntarios será hasta el 15 de marzo y dos días después, el 17 de marzo, terminarán las capacitaciones a los encuestadores.



Hasta el momento, 45.000 censadores han participado de los cursos de capacitación que tienen una duración de tres jornadas. Esta es la séptima semana de este proceso.



“En la ciudad capital el reclutamiento es lento, pero está avanzado. Hace una semana hablábamos de un déficit de 31.000 personas, después de 27.000, luego de 17.000 y ahora nos encontramos con 12.000 faltantes. La gente va respondiendo”, afirmó el funcionario.



En caso de que hasta el 15 de marzo no se llegue a cumplir con la meta establecida de la cantidad de censistas, Quisbert adelantó que se emplearán brigadas especiales formadas por funcionarios, militares y policías. No obstante, espera que no se tenga que recurrir a este plan.



Tomando en cuenta que la última semana se registraron inundaciones en varios departamentos del país, por la época de lluvia, el INE tiene un plan de contingencia para casos de emergencia para garantizar que el sábado 23 de marzo se realice el Censo en todos los rincones del país.



Este viernes, Humberto Arandia, director ejecutivo del INE, indicó que hasta el jueves se registraron un total de 744.383 censistas en los nueve departamentos del país, “con lo que se sobrepasó la meta ampliada prevista al inicio del proceso”.



“A la fecha, tenemos 176% más de voluntarios. Estamos en este momento registrando un exceso a nivel nacional”, expresó Arandia.



Plan policial



Por su lado, el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez, informó que para el 23 de marzo se pondrá en marcha un operativo de seguridad, que contempla el despliegue del 70% de los uniformados para realizar controles y brindar seguridad a la población, en todo el territorio nacional.



“Para el día del Censo vamos a estar involucrados aproximadamente el 70% de los servidores públicos policiales del total de los efectivos”, manifestó.



Añadió que se han establecido los parámetros para un plan de operaciones que se aplicará antes, durante y después del censo a escala nacional.