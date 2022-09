Piden técnicos externos en nueva licitación de aseo

El concejal Juan Carlos Medrano (C-A) asegura que con la participación de estas instituciones se podrá contar con un DBC claro “para que las empresas puedan presentarse de manera transparente a un proceso justo y donde no existan direccionamientos para favorecer a una determinada empresa”, señala el edil. Medrano agrega que, con este nuevo proceso fallido para la contratación de un nuevo operador de basura, el Gobierno Municipal no estaría en condiciones de afrontar una quinta licitación de manera transparente.

“De hecho las empresas internacionales y nacionales ya no confían en las licitaciones porque suponen que están amañadas y direccionadas para favorecer a alguna empresa en particular. Es por eso que en las dos últimas licitaciones no se presentó ninguna empresa”, acota el concejal Medrano.