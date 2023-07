Piloto revela que pistoleros le robaron la avioneta que cayó con droga en Argentina

El piloto de 24 años, Veymar Enrique Valdez Moya, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía este miércoles. En su declaración, reveló que salió del aeropuerto El Trompillo a recoger a dos pasajeros rumbo al aeródromo Río Negro, al mando de la avioneta matrícula CP-3123. Empero, detalló que antes de llegar al lugar le comunicaron que aterrice a unos 30 kilómetros de distancia, donde fue recibido por sujetos armados que le colocaron una bolsa en la cabeza y le robaron la nave.

Se trata de la misma avioneta que la semana pasada se estrelló en territorio argentino con un cargamento de 324 kilos de cocaína.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el piloto Veymar Enri Valdez Moya y el presunto propietario de la nave, L. Terrazas fueron aprehendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Las acciones se desarrollaron en el barrio Satélite Norte y en Cotoca.

El fiscal departamental Roger Mariaca también confirmó la aprehensión del aviador y del presunto propietario de la avioneta. Mariaca dijo que estas personas, junto a otras que están con órdenes de captura, son investigadas por el delito de tráfico de sustancias controladas. Aseguró que los aprehendidos serán presentados a la justicia.

Armados robaron la avioneta

En el memorial recibido por la Fiscalía, Veymar E. Valdez Moya contó que en 2018 concluyó sus estudios y se recibió de piloto privado comercial para operar aeronaves. “El 17 de julio fui contactado por un señor de nombre Juan Carlos Flores quien me pidió servicio de taxi aéreo para recoger dos pasajeros del aeródromo Río Negro, cerca de Ascensión de Guarayos. Acordamos que al día siguiente muy temprano estaría saliendo de Santa Cruz a recoger dos pasajeros. Acordamos que me pagaría 500 dólares la hora cuando normalmente es 350 por hora de vuelo de los cuales 300 es para el dueño de la avioneta y 50 para el piloto. Pedí permiso al propietario que no me desconfió porque jamás tuve problemas de ninguna clase y por eso me autorizó a usar el avión CP-3123” dijo.

Dijo que el 18 de julio fue al aeropuerto El Trompillo, tramitó el plan de vuelo Santa Cruz Río Negro. “En el aire cuando me acercaba a mi destino me contactaron por radio y me dijeron que baje en otro lugar, pasándome coordenadas a unos 30 kilómetros del lugar original de llegada. Cuando aterricé en una pista me esperaba una camioneta blanca vieja con seis personas. Descendí del avión, uno me saludó en español y otro con acento brasilero, los otros no hablaron” dijo.

Ya en tierra, el piloto aprovechó una pausa para orinar. "Sentí algo frío en mi nuca, creo que era un arma de fuego. Me dijo que me pusiera de rodillas, me pusieron una bolsa negra en la cabeza y que no me mueva. Me tiraron al piso boca abajo y cuando intenté sacarme un poco la bolsa para respirar escuché varios tiros. Estaba asustado, temía por mi vida, escuché que encendían el motor de la nave y de la camioneta. Unos minutos después total silencio; de a poco me fui sacando la bolsa, ya no había nadie. Dejaron botada mi mochila la conservadora, donde tenía agua, jugos y dulces”, dijo.

Reveló que se llevaron su celular, su GPS y un bolso con ropa.

El piloto caminó en busca de la carretera y pasó la noche en el monte. Al día siguiente siguió caminando hasta encontrar la carretera donde tomó un trufi y se fue hasta el mercado de Ascensión de Guarayos. “No quise decir nada, estaba asustado desconfiaba de todos en el mercado, pedí comida. Habían transcurrido cuatro días, ya era viernes. Cuando vi las noticas en televisión, pude ver la fotografía de mi licencia de piloto, pero también la nave volcada no sabía dónde”, reveló.

El aviador manifestó que viajó a Santa Cruz en un vehículo en busca de su abogado Yimi Pablo Durán López, quien le firmó el memorial de su presentación espontánea en la Fiscalía este miércoles 25 de julio. Ahora está aprehendido junto al dueño de la avioneta.

