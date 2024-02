Plano de la Alcaldía muestra que hubo cinco dueños del Mutualista

El plano sepia incluido en el legajo presentado por la Alcaldía cruceña muestra cinco antiguos propietarios de toda la superficie donde hoy está el Mercado Mutualista: la familia Domínguez, el Gral. Vía Soliz, Rosa Grunbaum Bass, Beatriz Bass, y Marcelino Prado Muñoz/Empresa TOA. No aparece nadie con apellido Crapuzzi.

En el caso de Quiroz, hasta donde se sabe no mostró públicamente los planos a los que accedió, y en el caso de Medrano, los documentos son similares a los que tiene en su poder Serrano.

En cuanto al rol del Ejecutivo municipal, en enero de 2023, Beatriz Galvis Ayala y Sonia Limpias Zárraga, de la Dirección de Bienes Inmuebles, en comunicación interna 278/2023, dirigida a Mario Centellas Aríñez (Finanzas), Carlos Adrián Tonelli Añez (Bienes Municipales), aseguraron que en esa oficina no cursaba documentación del derecho propietario en favor de la Alcaldía.

Esta respuesta del Ejecutivo es parte de los argumentos de Crapuzzi para insistir en que el terreno del Mutualista no pertenece al Municipio.

Sin embargo, poco tiempo después, de la misma oficina salió una enmienda, corrigiendo el error de aseverar que el Mutualista no era de propiedad municipal.

Según la legisladora, “hay muchos cabos sueltos” y cosas que no se entienden. “Por eso nos ha sorprendido de sobremanera esta sentencia constitucional que no está cerrada, que va todavía para una revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y ahí tenemos esperanzas, pero también muchas decepciones, no solo por este tema, sino por cómo se maneja la justicia”, aludió.